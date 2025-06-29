شكرا لقرائتكم خبر عن معتز وائل يتوج بذهبية بطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 08:58 م

توج معتز وائل لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث بذهبية فردي الرجال ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث (-21 سنة) المقامة خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بالمجر بمشاركة نحو 200 لاعب يمثلون 33 دولة.

وفاز معتز وائل بالذهبية بعد أداء مميز في الليزر رن، حيث استطاع تعويض تأخره في البداية من المركز السادس ليحصد الذهبية محققاً 1571 نقطة، كما حقق محمد حسن المركز العاشر ومصطفى أبو عامر المركز الـ15 ليحصد الفريق المصري فضية الفرق رجال.

وكانت فريدة خليل قد فازت بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات محققة 1462 نقطة، فيما أحرزت ملك إسماعيل الميدالية البرونزية محققة 1434 نقطة، وجاءت جنة الجندي في المركز الـ13 محققة 1349 نقطة ليحقق فريق السيدات الميدالية الذهبية.

وبذلك تسيطر مصر على منافسات البطولة بـ5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وتضم بعثة منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين بالمجر 14 لاعباً بواقع 8 لاعبين و6 لاعبات.

واللاعبون هم: معتز وائل - ⁠مازن شعبان - ⁠مصطفى أبو عامر- ⁠محمد حاتم - ⁠عمر أحمد حسين- ⁠أحمد أسامة عبد الحميد - ⁠سيف وائل - ⁠سيف البنداري.

واللاعبات هن: فريدة أبو هاشم خليل - ⁠ملك إسماعيل - ⁠زينة عامر - ⁠جنا عطية - ⁠جنة وليد - ⁠عالية عنايت.

ويقود المنتخب فنيا ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني، وإيهاب سيد المدير الفني، ومحمد أبو هاشم المدير الفني، ومحمد أشرف المدير الفني⁠ للسلاح، وأحمد يحيى المدير الفني للموانع، ويوسف حسن علاج طبيعي، ويرأس البعثة في المجر دكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد.

ويرافق البعثة إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث، والدكتورة أمل عبد الله سكرتير عام اتحاد شمال أفريقيا، ومصطفى بغدادي المدير الإداري لاتحاد شمال أفريقيا.