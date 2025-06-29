شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا والزمالك.. لحظات سحرية وأهداف لا تُنسى تحت عنوان "الأكثر تتويجا" والان مع تفاصيل الخبر

يحيط مستقبل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، بحالة من الغموض الشديد قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد يوم 8 أغسطس المقبل.

مجلس إدارة الزمالك ترك لشيكابالا، البالغ من العمر 39 عامًا، حرية اتخاذ القرار بشأن استمراره مع الفريق أو اعتزاله، دون أي ضغوط من الإدارة.

النجم الأسمر الذي بدأ مسيرته مع الزمالك في سن مبكرة، ارتبط اسمه بالنادي على مدار عقدين، فقد قدم لحظات سحرية وأهدافًا لا تُنسى، جعلته أيقونة في قلوب عشاق الفارس الأبيض.

شيكابالا فاز مع الزمالك بأربع بطولات للدوري 2003 و2004 و2021 و2022، و6 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019 و2021 و2025، و3 كأس السوبر الأفريقى 2003 و2020 و2024، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 وبطولة الكونفدرالية مرتين، ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

وأصبح محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعد الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الـ29 في تاريخ القلعة البيضاء هذا الموسم على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

شيكابالا أصبح أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في الزمالك بعدما وصل للبطولة رقم 18 في تاريخه مع الفارس الأبيض، ليتخطى بهذا الرقم عدد البطولات التي توج بها عبد الواحد السيد وخالد الغندور، وحصد كل منهما 16 بطولة مع الزمالك.