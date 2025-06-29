شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطلب استعارة مروان حمدى من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع نظرائهم في بيراميدز، من أجل استعارة مروان حمدي مهاجم الفريق السماوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من أبرز الأهداف المرشحة لتدعيم هجوم زعيم الثغر في الموسم الجديد.

ويرغب الاتحاد السكندري في ضم مروان حمدي، مستغلا عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي مع بيراميدز، في ظل اعتماده على الكونغولي فيستون ماييلي وتواجد اللاعب على الدكة بشكل شبه مستمر.

ويعد مروان حمدي من أبرز الصفقات القوية التي يعول الاتحاد على إبرامها في الوقت الحالي، لتدعيم صفوفه بشكل قوي من أجل المنافسة على حصد مركز متقدم في الموسم المقبل.

وفي شأن آخر، اقترب حسام حسن هاجم الأهلي ومودرن سبورت، من الانضمام إلى نادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مودرن في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأبدى أحمد سامي المدير الفني للاتحاد، اهتماما بضم حسام حسن، خاصة أنه سبق ودرب اللاعب عندما كان في صفوف سموحة، ويعرف إمكانيات اللاعب جيدا.

في سياق جديد، دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع النادي الأهلي لاستعارة محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر الشاب، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من المواهب الصاعدة في سماء الكرة المصرية.

كما دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في نادي سيراميكا من أجل الحصول على خدمات الثنائي المحترف، صامويل أمادي وفيفور أكيم، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم المقبل.