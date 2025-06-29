شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع رضا سليم على تسديد راتبه خلال "الإعارة" والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع المغربي رضا سليم لاعب الفريق على إكمال باقي راتبه خلال إعارته لأي ناد فى الموسم الجديد، بعدما أبلغوا اللاعب بصعوبة قيده فى قائمة الأهلي بالموسم الجديد بسبب عدم وجود مكان فى قائمة الأجانب.

واقترب رضا سليم من الرحيل لنادي سيرامكيا على سبيل الإعارة لمدة موسم، ورحّب اللاعب المغربي بفكرة الإعارة، لكنه اشترط الحصول على نفس راتبه السنوي الذي يحصل عليه من الأهلي ويصل إلى 700 ألف دولار.

ومن المقرر أن يحصل رضا سليم من ناديه الجديد _ والأقرب سيراميكا حتى الآن_على 350 ألف دولار ثم سيقوم الأهلي باستكمال باقي عقده ويدفعه له وهو 350 ألف دولار شهرياً.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.