شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يعلن ضم عماد حمدى لاعب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس إتمام التعاقد مع عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي السابق، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

عماد حمدي، والذي يجيد اللعب في مركزي المساك ووسط الملعب، أحد ابرز اللاعبين بالدوري المصري الممتاز، وقدم مستويات متميزة خلال المواسم الماضية، ويعد ثالث صفقة لفريق مودرن سبورت استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

ويخضع لاعبو فريق مودرن سبورت للكشف الطبي وبعض القياسات البدنية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك قبل خوض منافسات الموسم المقبل للاطمئنان على سلامتهم.

وكان اجتماع مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق مودرن سبورت مع لاعبين الفريق قبل بدء الاستعداد للموسم المقبل والحديث معهم.