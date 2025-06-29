شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعقد مؤتمرا فنيا وصحفيا غدا قبل البطولة العربية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الاتحاد المصرى لكرة السلة، غدا الاثنين، المؤتمر الصحفى، والمؤتمر الفنى الخاص بمنافسات البطولة العربية للمنتخبات للسيدات - مصر 2025 .

يقام المؤتمر مساء غد بأحد الفنادق المجاورة لاستاد القاهرة، بحضور ممثلى الدول المشاركة في البطولة، ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الفترة من 1 إلى 8 يوليو المقبل في صالات ستاد القاهرة الدولي، وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من، مصر والأردن والجزائر وتونس.

من جانبه قال محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير البطولة أن استضافتها تأتي ضمن خطة إعداد المنتخب المصري لكرة السلة للسيدات، لمنافسات البطولة الأفريقية بكوت ديفوار 2025، وزيادة الانسجام بين اللاعبين قبل بطولة أفريقيا.

تابع فتحي أن الاتحاد العربي للعبة على ثقة تامة في مصر، في الخروج بالبطولة بالشكل الأمثل، مشددًا أن المنتخبات المشاركة قوية للغاية وهو ما ينبئ بقوة المنافسات بين الدول المشاركة.