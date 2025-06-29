شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

تأخر إعلان النادي الأهلي عن تعاقده مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم اتفاق الناديين على كل التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن تأخر الإعلان عن صفقة شكري جاء بسبب عدم حسم المعارين من الأهلي إلى سيراميكا حتى الآن، فى ظل عدم اتضاح الموقف بشأن اللاعبين الذين سينضمون على سبيل الإعارة من الأهلي ضمن صفقة بيع شكري للأهلي.

ويرغب سيراميكا في ضم أكثر من لاعب فى الأهلي، أبرزهم كريم نيدفيد ورضا سليم، وجارى الاتفاق مع اللاعبين على التعاقد معهم في الصيف الحالي.

على جانب آخر، يرفض الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، هدم الهيكل الأساسي للفريق، مُطالباً بضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، وأهمها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.



ورفض المدرب الإسباني رحيل أي من هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشدد على ضرورة بقاء هذه العناصر الأساسية والمؤثرة، والتي تركت بصمة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وفي مقدمتها، زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، ووسام أبو علي، ومعهم إمام عاشور الذي يُعد أحد اللاعبين المهمين بالفريق.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة، ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.