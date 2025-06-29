شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد مسابقات الناشئين وبطولة خاصة لمواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماع اليوم برئاسة هاني أبو ريدة، تنظيم مسابقة لمواليد 2005 ( الفريق الثاني)، على أن تتبارى فيها الأندية حسب القسم الذي تنتمي إليه في مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة وبنفس جدول مسابقات الفرق الأولى، وتستمر مسابقات الدوري العام بأقسامه المختلفة دون اللاعبين المختارين لمنتخب تحت 20 سنة اعتباراً من 18 أغسطس حتى الانتهاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

وقرر المجلس تنظيم مسابقتين لمواليد 2007 و 2009، على أن تكون المشاركة فيها إجبارية على الأندية المشاركة بفرقها الأولى في الدوري العام كل حسب تصنيفه في الأقسام المختلفة.

وتقرر تنظيم مسابقات لمواليد كل من السنوات 2008 و 2010 و 2012 على مستوى المناطق للتأهل إلى مرحلة القطاعات، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات.

وتنطلق مسابقة 2008 فرع القاهرة 14 أغسطس المقبل ،ومسابقة 2009 والبراعم في الأسبوع الأول من سبتمبر، وباقي الأفرع في مسابقة 2008 في الأسبوع الأول من سبتمبر.