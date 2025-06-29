الامارات | نادي الحمرية يتعاقد مع الحارس المخضرم ماجد ناصر »

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الحمرية الثقافي الرياضي، عن التعاقد مع حارس المرمى ماجد ناصر، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.



جرى التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية حميد حسن الشامسي وعدد من القيادات الرياضية في النادي.

يذكر ان ماجد ناصر لعب لفرق الفجيرة والوصل وشباب الأهلي خلال مسيرته الكروية كما مثل المنتخبات الوطنية في عدد كبير من المباريات وقاد الأبيض للفوز بكأس الخليج عام 2007.



بدوره وصف رئيس مجلس ادارة نادي الحمرية حميد الشامسي التعاقد مع ماجد ناصر بأنه يأتي في إطار مشروع اللجنة الفنية للفريق الأول، الذي يهدف إلى تعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أدنوك للمحترفين.

من جهته، عبر ماجد ناصر عن سعادته بالانضمام إلى نادي الحمرية، موجها شكره لإدارة النادي، مؤكداً عزمه على تقديم الإضافة المرجوة والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية تسعد جماهير الحمرية.