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الامارات | نادي الحمرية جاهز لانطلاق "عطلتنا غير"

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جوني جبور - الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | نادي الحمرية جاهز لانطلاق "عطلتنا غير" 1/2
  • الامارات | نادي الحمرية جاهز لانطلاق "عطلتنا غير" 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحمرية جاهز لانطلاق "عطلتنا غير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الحمرية، إكتمال التحضيرات، لانطلاقة فعاليات صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير"، الذي ينظمنه النادي تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، وينطلق غداً الإثنين ويستمر حتى 31 يوليو المقبل.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية حميد الشامسي: "فعاليات "عطلتنا غير" يجسد على أرض الواقع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في رعاية أبنائه".
وثمن رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، ثقة أولياء الأمور، ومبادراتهم في تسجيل أبنائهم في البرنامج الصيفي، مثمناً في الوقت ذاته جهد اللجنة المنظمة والجهات الراعية، وكافة الشركاء الداعمين للحدث الممتد على مدار خمس أسابيع، تزخر بالعديد من البرامج المتنوعة التي تجمع بين الترفيه، والتثقيف، والرياضة، بما يوفر للمشاركين تجربة صيفية مثمرة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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