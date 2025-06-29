شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو مدرب الأهلي يتجول فى شارع المعز ويلتقط صورا مع الجماهير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ فريق الأهلي على التجول فى شارع المعز بلقب القاهرة، من أجل التقرب من الثقافة المصرية، ومعرفة الأماكن الأثرية والتاريخية عن قرب.

وتولى ريبيرو تدريب الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، واكتفى بتحقيق المركز الرابع في مونديال الأندية بتعادلين مع انتر ميامي وبوروتو البرتغالي والخسارة من بالميراس البرازيلي.

في شأن آخر، يرفض الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي هدم الهيكل الأساسي للفريق، مُطالباً بضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، وأهمها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ورفض المدرب الإسباني رحيل أي من هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشدد على ضرورة بقاء هذه العناصرالأساسية والمؤثرة، والتي تركت بصمة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وفي مقدمتها، زيزو وأشرف بن شرقي ومحدمد علي بن رمضان، ووسام أبو علي، ومعهم إمام عاشور الذي يُعد أحد اللاعبين المهمين بالفريق.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة، ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.