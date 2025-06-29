شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على موعد انطلاق دوري الكرة النسائية ويرفض مقترح التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 05:29 م

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل نهائي على انطلاق منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، رافضًا بذلك أي مقترحات بتأجيل البطولة إلى نوفمبر.

ويأتي هذا الموعد ليتزامن مع عودة فريق مسار من بطولة شمال أفريقيا التي تختتم فعالياتها في 30 أغسطس المقبل بتونس.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بإمكانية ضم 3 لاعبات أجنبيات كحد أقصى في الموسم الجديد، فيما سيُسمح لكل فريق في دوري القسم الثاني بقيد لاعبتين أجنبيتين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبة الفلسطينية لن تُحتسب ضمن قائمة اللاعبات الأجنبيات، وقد فتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبات بمختلف الأندية يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وجاءت شروط القيد على النحو التالي:

الفريق الأول: يُسمح بقيد 35 لاعبة كحد أقصى في قائمة الفريق الأول للموسم الجديد.

فرق الناشئات (مواليد 2007/1/1 وما بعدها): يمكن للأندية قيد 40 لاعبة ضمن هذه الفئة العمرية.

فرق الناشئات (مواليد 2009/1/1 وما بعدها): تتيح هذه الفئة، التي تضم 40 لاعبة، الفرصة للأندية لتطوير المواهب الواعدة.

فرق الناشئات (مواليد 2011/1/1 وما بعدها): تستوعب هذه الفئة 40 لاعبة أيضًا، مما يضمن وجود قاعدة عريضة من اللاعبات الأصغر سنًا.

البراعم (مواليد 2013/1/1 وما بعدها): خُصصت هذه الفئة، التي تتسع لـ 40 لاعبة، لاكتشاف ورعاية المواهب المبكرة في كرة القدم النسائية.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير الكرة النسائية والارتقاء بمستواها في مصر.