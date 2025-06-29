شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق: أحمد عيد أبلغنا برغبته فى الانتقال للأهلى.. والساعى إضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، أن جميع لاعبين مصر يتمنون اللعب فى صفوف الأهلي قائلاً، "أي لاعب في مصر لو سألته سيخبرك برغبته في اللعب للأهلي".

وقال ميمي عبد الرازق فى تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، "أحمد عيد أبلغنا برغبته فى اللعب للنادي الأهلي، ولجنة التخطيط بالكامل لا تمانع من انتقال اللاعب للأهلي".

وأضاف: عمر الساعي مهاجم مميز وسيمثل إضافة قوية للمصري البورسعيدي، وقدم مستويات طيبة مع الإسماعيلي، ووافقنا على التعاقد مع عمر الساعي، وأثق أن اللاعب سيمثل إضافة قوية لهجوم المصري البورسعيدي الموسم المقبل.

وأردف: نعمل على مشروع اكاديميات في جميع احياء بورسعيد للانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط واتمنى ان يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري