شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري للشطرنج يقرر التعاقد مع خبير أجنبي لقيادة المنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

قرر الاتحاد المصري للشطرنج التعاقد مع خبير أجنبي لقيادة المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، على أن يكون هذا المدرب من إحدى الدول المُتقدمة فى لعبة الشطرنج عالمياً، وأبرزها روسيا والهند.

وجاء قرار الإتحاد المصري للشطرنج من أجل تطوير اللعبة عن طريق الاستفادة بالخبرات العالمية في اللعبة بما ينعكس بشكل إيجابي على اللاعبين المصريين وتطوير أدائهم ومستواهم في البطولات العربية والأفريقية والعالمية.



من جانبه، قال اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن خطوة التعاقد مع خبري أجنبي مهمة في هذه المرحلة التي نعمل فيها على النهوض باللعبة والاستفادة من الخبرات العالمية في الشطرنج.

وشدد رئيس إتحاد الشطرنج على أن التعاقد مع خبير أجنبي جاء بمُباركة وزارة الشباب والرياضة، التي يحرص الاتحاد على التواصل معها بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بمثل هذه الأمور المهمة.



وتابع، التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الأول جاء بعد قرار الإتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون وتوأمة مع الإتحادين الروسي والهندي للعبة من أجل تبادل الخبرات على جميع الأصعدة والمستويات.



وحصل الإتحاد المصري للشطرنج على موافقة وزارة الشباب والرياضة بهذه الخطوة التي تأتي بهدف إلى إعلاء شأن الشطرنج المصري والوصول به إلى مصاف الدول العالمية بعدما تصدر اللعبة عربياً وأفريقياً.



وأكد اللواء مختار عمارة إن هدفه واضح منذ توليه رئاسة الإتحاد المصري للشطرنح في ديسمبر الماضي وهو تطوير اللعبة والعمل على زيادة شعبتيها في جميع أنحاد الجمهورية.



وأكد اللواء مختار عمارة لـ"الخليج 365": أحرص في الإتحاد ومعي زملائي في مجلس الإدارة على تطوير الشطرنج والإستفادة من جميع الخبرات الموجودة في الإتحاد بالإضافة إلى كوادر جديدة.



وتابع: أتواصل مع الإتحاد الدولي للشطرنج وجميع الإتحادات العالمية في اللعبة من أجل تطوير الشطرنج المصري، وهناك دعم كامل من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة .



ووجه رئيس الإتحاد المصري للشطرنج بالشكر لوزير الرياضة على دعمه مجلس الإدارة ومساندة الشطرنج المصري، مُشيراً إلى أنه يتواصل مع مسئولو وزارة الشباب والرياضة بشكل مُستمر من أجل تطوير اللعبة وتحقيق أهداف الإتحاد.