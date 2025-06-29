شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطلب أجندة الارتباطات الخارجية قبل قرعة الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تهدف لضمان انتظام الموسم الكروي الجديد 2025-2026 وتفادي ضغط المباريات، طلبت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالتنسيق مع اتحاد الكرة أجندة المباريات الخارجية للفرق المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا قبل موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في 8 أغسطس المقبل.

جاء هذا القرار بعد اجتماع أخير جمع مسؤولي الرابطة والاتحاد ورؤساء أندية الدوري، حيث ساد التوافق حول ضرورة البدء المبكر للموسم، وشهد الاجتماع اتفاقًا على أهمية انطلاق الموسم المقبل فى توقيت مبكر، وذلك لمواجهة التحديات المتمثلة في الارتباطات الدولية للمنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات القارية.

يأتي هذا التوجه لضمان سير المسابقة بسلاسة وتجنب أي تكدس للمباريات قد يؤثر على أداء اللاعبين والأندية.

وفي سياق متصل، تم التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، حيث تم الاتفاق على تنظيم فترات التوقف الدولي بما يخدم مصلحة المنتخب في إعداداته، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على سير المنافسات المحلية.

وبناءً على هذه التوافقات، تقرر أن ينطلق الدوري الممتاز للموسم الجديد في 8 أغسطس المقبل. وتهدف رابطة الأندية من خلال هذا القرار إلى إنهاء المسابقة في توقيت مناسب قبل بدء البطولات القارية الكبرى ومنافسات الموسم الجديد للمنتخب، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف.

وتأمل رابطة الأندية أن يشهد الموسم الجديد مزيدًا من التنظيم والالتزام بالمواعيد المحددة، مما يسهم في تحقيق العدالة التنافسية ويعزز من مستوى كرة القدم المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.