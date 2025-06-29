شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول المشاركة فى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة ، برئاسة عمرو مصيلحي، عن المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات للسيدات - مصر 2025.

وتنطلق البطولة فى الفترة من 1 إلى 8 يوليو المقبل في صالات استاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كلا من، مصر والأردن والجزائر وتونس.

من جانبه تحدث محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير البطولة عن تنظيم الحدث في مصر. وقال فتحي في تصريحات صحفية، إن مصر قادرة على تنظيم كبرى الأحداث، بفضل الخبرة الكبيرة في هذا الشأن.

وأكد نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن البطولة تأتي ضمن خطة إعداد المنتخب المصري لكرة السلة للسيدات، لمنافسات البطولة الأفريقية بكوت ديفوار 2025، وزيادة الانسجام بين اللاعبين قبل بطولة أفريقيا.

وأضاف فتحي أن الاتحاد العربي للعبة على ثقة تامة في مصر، في الخروج بالبطولة بالشكل الأمثل، مشددًا أن المنتخبات المشاركة قوية للغاية وهو ما ينبئ بقوة المنافسات بين الدول المشاركة.

وطالب فتحي الجماهير بالحضور وتحفيز اللاعبات، لأن الحضور الجماهيري أمر مهم للغاية لإنجاح الحدث.

وأضاف فتحي أن المنتخب المصري، يطمح في تحقيق نتائج جيدة، وهو ما يتم التركيز عليه حاليًا، بقيادة الإسباني جوليان مارتينيز، الذي فرض حالة من الانضباط داخل المعسكر، وجميع اللاعبات على وعي تام بخطة الاتحاد لتحقيق طموحات الجماهير المصرية.