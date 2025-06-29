شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 يونيو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب، الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات.

انطلاق فترة القيد الثانية لأندية الدوري الممتاز اليوم

بدأت اليوم، الأحد، فترة القيد الثانية لأندية الدوري الممتاز المصري، وتستمر حتى السادس من أغسطس المقبل.

عقد مسئولو النادي المصري جلسة خاصة مع عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، اتفق فيها الطرفان على انتقال اللاعب إلى المصري على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك ضمن صفقة انتقال أحمد عيد لاعب المصري للأهلي.

تسلّم النادي الأهلي مبلغ 7 ملايين و900 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يمثل الجزء الأكبر من مكافأة مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها المارد الأحمر من الدور الأول عقب التعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي.

كشف مصدر بالنادى الأهلى سبب تمسك الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم استمرار تعاقده مع النادى، ويتبقى في عقد وسام 3 مواسم أخرى بقميص الأهلي إذ وقع لمدة 4 مواسم ونصف منذ انضمامه من سيريس السويدي في يناير 2024.

رحّب مسئولو النادي الأهلي بشراء محمد شكري، ظهير أيسر فريق سيراميكا، على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، تلبية لرغبة اللاعب الذي يُفضّل أن يرحل للقلعة الحمراء نهائياً.

بدأ نادي الزمالك في اتخاذ إجراءات عملية نحو تأسيس شركة كرة القدم التابعة له، فى خطوة تُعد من بين الأهم فى تاريخه الإداري والاقتصادي، هذه الخطوة تأتي فى وقت تتجه فيه الرياضة المصرية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، نحو منظومة أكثر احترافًا واستقلالًا ماليًا.