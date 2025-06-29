شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العروض الخارجية لضم لاعبي الأهلي فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعىالأحد، 29 يونيو 2025 03:20 م
رغم خروج فريق الكرة بالنادي الأهلي من الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا ، إلا أن معظم لاعبي الفريق تلقوا عروضاً خارجية على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي خطف الأنظار فى الساحرة الكروية الأهلاوية.
فى السطور التالية، نستطلع بعض التفاصيل والمعلومات التى تتعلق بالعروض التي ارتبط بها لاعبو الأهلي، وإلى التفاصيل:س: ما العروض الرسمية التي وصلت الأهلي مؤخراً لضم أى لاعب بالفريق؟
س: وماذا عن هذه العروض الجادة؟
ج:حسب تأكيدات مصادر في إدارة الأهلي، فإن النادي لم يتلق عروضاً رسمية لضم أي لاعب من الفريق، لكن يمكن القول بأن هناك عروضاً جادة للغاية لضم أكثر من لاعب.
س: من أين وصلت هذه العروض؟
ج: أبرزها وصل من الخليج وأوروبا لضم بعض اللاعبين، على رأسهم وسام أبو علي والمالي أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية، بجانب الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.
س: وكيف رد الأهلي على هذه العروض؟
ج: وصلت من أندية خليجية وأوروبية وأمريكية، فعلى سبيل المثال أبدت أندية العربي القطري وريد بولز الأمريكي وفرايبورج الألماني رغبتها في ضم وسام أبو علي، كما طلب نادي الخلود السعودي شراء ديانج نهائياً بعد انتهاء استعارته، بجانب عروض أخرى خليجية لضم الرباعي أمام عاشور وأفشة والشحات ومروان عطية.
س: من هم أكثر اللاعبين الراغبين فى الرحيل؟
ج: إدارة الأهلي طلبت من أي لاعب وصله عرض احتراف أن يأتي بعرض رسمي وليس كلاما مُرسلا حتى تتم مناقشىة هذا العرض واتخاذ قرار مناسب للاعب والنادي.
ج: وسام أبو علي .. فقد طلب بشكل صريح من الأهلي السماح له بالعودة إلى تجربة الاحتراف الخارجية، بعدما انتقل للأهلي في يناير 2024 قادماً من سيريوس السويدي.
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