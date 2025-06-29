شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُخطر وسام أبو علي بموقفه النهائي من عروض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو النادي الأهلي وكيل أعمال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق بأن مسألة رحيل اللاعب عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ستكون صعبة للغاية، بسبب حاجة الفريق لجهوده.

وأكدت إدارة الأهلي لوكيل أعمال وسام، الذي فتح خط اتصال دائم معها خلال الأيام الماضية، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو مُتسمك ببقاء المهاجم الفلسطيني، إلا إذا كان العرض الخارجي مُغرياً للغاية ولا يمكن مقاومته.

وحسب مصادر فى الإدارة الحمراء، فإن الأهلي أكد لوكيل أعمال وسام أن النادي لن يُفرّط فيه إلا بعد الحصول على 10 أو 9 ملايين دولار، ولن يلتفت النادي لأي عرض أقل من هذا المبلغ.

وتأتي تأكيدات الأهلي بعدما أحضر وكيل أعمال اللاعب عروضاً من أندية خارجية للتعاقد معه مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4 و 6 مليون دولار، وهو مبلغ يراه الأهلي قليلاً ولا يتناسب مع قدرات وسام الذي بات واحداً من أهم المهاجمين فى القارة الأفريقية إن لم يكن الأفضل خلال الفترة الأخيرة.

وتلقى وسام أبو علي عروضاً كثيرة خلال الفترة الأخيرة من الدوري الأمريكي، أهمها من ريد بولز، ومن الدوري القطري وأبرزها من العربي، ومن الدوري الألماني أبرزها من فرايبورج، ومن الدوري السعودي أبرزها من نيوم، بجانب عروض أخرى من الإمارات وأوربا.

وتأتي هذه العروض في ظل التألق اللافت لـ وسام أبو علي منذ انتقاله للأهلي في يناير 2024 قادماً من سريوس السويدي، وحصل على لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي رغم مشاركته لمدة 6 أشهر فقط من الموسم، كما تألق في بطولة كأس العالم للأندية التي ودعها الأهلي مؤخراً من الدور الأول.

وطلب وسام أبو علي الرجيل من الأهلي حيث تحدث اللاعب بشكل شخصي مع مسئولو القلعة الحمراء ، كما تحدث وكيل أعماله معهم للسبب ذاته.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.