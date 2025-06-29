الامارات | حمدان بن محمد يوجّه بتنظيم القمة العالمية للرياضة في دبي نهاية 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بتنظيم «القمة العالمية للرياضة» في دبي يومي 29 و30 ديسمبر 2025، لتكون أكبر تجمع رياضي عالمي يضم نخبة من نجوم الرياضة والخبراء وصنّاع القرار، بهدف تصميم مستقبل الرياضة العالمية انطلاقاً من دبي، مدينة المستقبل.

وستُقام القمة بتنظيم من مجلس دبي الرياضي، لتكون منصة دولية رائدة تسلط الضوء على الرياضة كقوة موحِّدة بين الشعوب، ومصدر إلهام للأجيال، ومحرك فعّال للاقتصاد، وأداة لتنمية المواهب محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكد سموّه في تدوينة على منصة "إكس" أن هذا التوجيه يأتي في إطار رؤية دبي الريادية في دعم مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي مؤثر في صناعة الرياضة ومستقبلها.