الامارات | رونالدو: سأعيش في السعودية بقية حياتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يخطط للعيش في السعودية بقية حياته، وأن أحد أسباب تجديد عقده مع النصر يرجع إلى رغبته في التتويج بلقب مهم مع النادي.

وأكد رونالدو أن رفضه لفكرة اللعب في كأس العالم للأندية بأميركا، يرجع إلى رغبته في أن يكون في أتم الجاهزية خلال الموسم المقبل، ومضيفا أن السعودية بلد رائع للعيش بسبب السلام والأمان.

وأعلن النصر يوم الخميس الماضي أن قائد البرتغال جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه لما بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ42.

وانضم رونالدو إلى النادي السعودي بعقد لمدة عامين ونصف العام في صفقة انتقال حر في 2022 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين أحرز في كل المسابقات 99 هدفا.

وواصل قائد النصر تصريحاته «التطور كبير هنا والمستقبل سيكون مشرقًا، نعم أنا برتغالي ولكني أنتمي للمملكة العربية السعودية».

وعن تجديد عقده مع النصر حتى عام 2027 قال: «من أول يوم لي هنا وأنا أتحمل مسؤولية التغيير ليس في النصر فقط بل في الكرة السعودية بشكل عام».

وأشار رونالدو إلى أنه قام بتجديد عقده لأن هدفه هو التتويج مع النصر بالألقاب، ومؤمن كثيرًا بأنه سيكون بطلاً مع فريقه هنا في المملكة العربية السعودية.

وعن سبب رفض المشاركة في كأس العالم للأندية قال «الموسم المقبل طويل وسينتهي بخوض المنتخبات المونديال لذا فضلت الراحة من أجل الاستعداد بشكل أفضل لما هو قادم».

وقال رونالدو: «الدوري السعودي للمحترفين من وجهة نظري هو ضمن أقوى 5 دوريات في العالم، وأنا مستمر هنا حتى 2034 من أجل رؤية المشروع الناجح وإقامة كأس العالم في المملكة العربية السعودية».

وواصل: «أحب الشعب السعودي وعلاقتي الرائعة بجماهير النصر هي أحد الأسباب الرئيسية لتجديد عقدي».

وأكمل «لسنا سعداء بما حدث في النصر بالموسم الماضي ولكن سنكون أقوى بكثير في الموسم القادم».

وأضاف: «هدفي بالطبع هو الفوز دائما بالألقاب المهمة مع النصر،لا زلت أؤمن بذلك ولهذا السبب جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن أنني سأكون بطلا في السعودية».

ورغم فوز رونالدو بكأس الملك سلمان للأندية العربية فإنه لم يتمكن من قيادة النصر لأي بطولة أخرى.

وساهم رونالدو في تحقيق البرتغال لقب دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر بعدما سجل هدفا في النهائي أمام إسبانيا قبل أن تحسم بلاده اللقب بركلات الترجيح أمام بطلة أوروبا.