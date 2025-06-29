شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتمسك بإقامة السوبر فى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك الاتحاد المصري لكرة القدم بقراره بإقامة بطولة كأس السوبر المصري فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد الأنباء عن اعتذار مجلس أبو ظبي الرياضي عن استضافة النسخة القادمة.

ويأتي هذا التمسك بالموعد المحدد لضمان استمرارية البطولة في إطار الجهود المبذولة بالتنسيق الكامل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدة للرياضة.

وتشارك فى هذه النسخة من كأس السوبر أربعة فرق قوية: الأهلي بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، الزمالك بصفته بطل كأس مصر، سيراميكا بصفته بطل كأس عاصمة مصر، وبيراميدز من خلال الكارت الذهبي.

وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بمكان إقامة البطولة ومواعيدها الدقيقة والجوانب التنظيمية الأخرى في وقت كافٍ.