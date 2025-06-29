شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يضع خطة مكثفة لمنتخب الشباب قبل كأس العالم فى 87 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة أسامة نبيه، قدّم تقريرًا مفصلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن خطة إعداد مكثفة للمنتخب تستغرق 87 يومًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا.

وتتضمن الخطة المقترحة 16 مباراة ودية متنوعة، حيث سيواجه منتخب الشباب فرقًا محلية، وعربية، وأوروبية، بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية وتكتيكية قبل انطلاق البطولة الأهم.

وأسفرت قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تشيلي فى الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025، عن وقوع منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى بجانب مصر كلًا من البلد المضيف تشيلي، ونيوزيلندا، واليابان، ما يعد تحديًا كبيرًا أمام شباب الفراعنة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويسعى أسامة نبيه وجهازه المعاون إلى استغلال الفترة المتبقية بأفضل شكل ممكن لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا للمنافسة بقوة في هذا المحفل العالمي.