شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وألمانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم لكرة اليد للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، مواجهة قوية أمام نظيره الألماني اليوم، الأحد، في تحديد مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس فى بطولة العالم المقامة في بولندا.

موعد مباراة مصر وألمانيا

مباراة مصر وألمانيا تقام فى الثالثة والنصف عصرا، وفقا لتأكيدات نبيل خشبة رئيس البعثة بعد إبلاغ الفريق من قبل اللجنة المنظمة إقامة اللقاء فى الثالثة والنصف عصرا وليس فى الثالثة.

وفاز منتخب شباب اليد على نظيره السلوفينى بنتيجة 33-30 فى أول لقاءات تحديد المراكز أول أمس بعد الخسارة من نظيره البرتغالي 30-26 في ربع النهائي عقب الخسارة من ألمانيا بنتيجة 29-25 في ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز علي سويسرا وتعادل إسبانيا مع ألمانيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز علي سويسرا وتعادل إسبانيا مع ألمانيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.