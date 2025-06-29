شكرا لقرائتكم خبر عن هل يودع شيكابالا الزمالك بعد زيزو وشيفو والمثلوثى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحيط الغموض بمصير محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، سواء بالاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد أو إعلان قرار الاعتزال بشكل نهائى.

وحال اتخاذ الفهد الأسمر قرار اعتزال الساحرة المستديرة هذا الموسم سيكون اللاعب الرابع الذى يودع غرفة خلع ملابس الزمالك، بعد محمد عبد الشافى الظهير الأيسر الذى أعلن اعتزاله كرة القدم، والتونسى حمزة المثلوثى الذى رحل بنهاية عقده، وأحمد مصطفى زيزو الذى انتقل للأهلى بنهاية عقده.

مجلس إدارة الزمالك ترك لشيكابالا ، البالغ من العمر 39 عامًا، حرية اتخاذ القرار بشأن استمراره مع الفريق أو اعتزاله، دون أي ضغوط من الإدارة.

ومن المقرر أن يحسم شيكابالا قراره النهائي بشأن الاعتزال من عدمه خلال الأسبوع الجاري، حيث أن مجلس الإدارة يترك الأمر للاعب احترامًا وتقديرًا لمسيرته، علمًا بأن تعاقده مستمر حتى نهاية الموسم الجديد.

ويعتبر شيكابالا من أساطير القلعة البيضاء في العصر الحديث، كما أنه الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبًا.