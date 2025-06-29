شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر عودة رضا سليم من المغرب لحسم قرار الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو النادى الأهلى عودة المغربى رضا سليم لاعب الفريق من إجازته التى يقضيها فى بلاده من أجل حسم ملف إعارته استعداداً للموسم الجديد.

ورحب رضا سليم بفكرة الخروج عن الأهلي للإعارة في الموسم الجديد، في ظل صعوبة قيده في قائمة الأهلي بالموسم الجديد، نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب.

وحدد رضا سليم شرطاً للموافقة على الرحيل على سبيل الإعارة عن الأهلي، وهو الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه من القلعة الحمراء، والذي يتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف دولار سنوياً، وهو ما يقف عائقاً، باعتبار أن الراتب لا يستطيع أي نادٍ محلي تحمله بخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقد يضطر النادي الأهلي إلى تحمل جزء من قيمة راتب رضا سليم نظير انتقاله لأي من الأندية الراغبة فى ضمه، وأبرزها نادي سيراميكا، والذي يرغب فى دفع 300 ألف دولار فقط من قيمة راتب اللاعب المغربي، بعدما سبق وقام بنفس الخطوة مع أحمد قندوسي من قبل.

وقام الأهلي برفع اسم رضا سليم من قائمة الأهلي في يناير الماضي، بسبب تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات في بداية الموسم المقبل.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.