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تعرف على مشوار منتخب شباب اليد فى بطولة العالم قبل لقاء ألمانيا الأخير

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تعرف على مشوار منتخب شباب اليد فى بطولة العالم قبل لقاء ألمانيا الأخير

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 29 يونيو 2025 01:12 م

يخوض منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، مواجهة قوية أمام نظيره الألماني اليوم، الأحد، في تحديد مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس فى بطولة العالم المقامة في بولندا، ويقام اللقاء فى الثالثة و النصف عصرا.

مشوار منتخب اليد فى بطولة العالم
  دور المجموعات 

الفوز على 35-30

الفوز على البحرين 28-19

الفوز على اسبانيا 30 -29

الدور الرئيسى 

الفوز على سويسرا 28-25

الخسارة أمام ألمانيا 29-25

دور ربع النهائى 

الخسارة أمام البرتغال 30 -26

تحديد المراكز 

الفوز على سلوفينيا 33 -30 

يتبقى لمنتخب شباب كرة اليد، مواجهة أخيرة أمام ألمانيا فى الثالثة والنصف عصرا لتحديد المركزين الخامس و السادس.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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