شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مطالبة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروى الأول بتعليق حذائه واعتزال الساحرة المستديرة ، وعدم استكمال مشواره مع القلعة البيضاء.

شيكابالا يحدد مصيره بالزمالك

ومنح مجلس الزمالك الحرية الكاملة لمحمود شيكابالا لتحديد مصيره، سواء باستكمال مشواره مع الفريق، خاصة أن تعاقده مازال مستمرًا للموسم المقبل، أو الاكتفاء بما قدمه واعتزال كرة القدم.

من جانبه، بدأ شيكابالا بالفعل دراسة قرار اعتزال كرة القدم، ويفكر بجدية فى اتخاذ القرار، والذى من المنتظر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة، حال الاستقرار عليه.

شيكابالا، البالغ من العمر 39 عامًا، ساهم خلال مسيرته في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الزمالك، وتميز بأسلوب لعبه المهاري وأهدافه الحاسمة، إلى جانب حضوره القيادي داخل غرفة الملابس.