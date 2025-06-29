شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فترة القيد الثانية لأندية الدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم، الأحد، فترة القيد الثانية لأندية الدوري الممتاز المصري، وتستمر حتى السادس من أغسطس المقبل.

وتُعد هذه الفترة فرصة حاسمة للأندية لتدعيم صفوفها وتصحيح مسارها قبل استئناف الموسم الكروي.

ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحركات مكثفة في سوق الانتقالات، حيث تسعى الأندية الكبرى لضم أبرز المواهب، بينما تبحث الأندية الأخرى عن لاعبين قادرين على إحداث الفارق وتحقيق أهدافها للموسم.

وتضم القائمة الأولية أسماء اللاعبين المستمرين في صفوف الفريق والمرتبطين بعقود سارية مع النادي، بينما يتم قيد اللاعبين الجدد أو الذين قاموا بتجديد عقودهم في القائمة الإضافية بداية من اليوم الأحد، وفي حالة عدم قيد أى لاعب مستمر بعقد في القائمة الأولية فإنه يصبح حرا ومن حقه الانتقال لأي ناد بينما يحق للنادي بيعه في أي وقت حتى نهاية القيد الصيفى ورفع اسمه من القائمة.

وطالب اتحاد الكرة المناطق التابعة له والأندية بتسجيل اللاعبين الأجانب فى قوائم الموسم الجديد باللغة الإنجليزية، وفقا لجواز السفر الخاص بهم وليس باللغة العربية.



ووضع اتحاد الكرة شرطا بعدم قبول قيد أى لاعب على سيستم القيد إلا بعد حضور إدارى الفريق للمنطقة التابع لها النادي بمستندات القيد.