شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

تسلّم النادي الأهلي مبلغ 7 ملايين و900 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يمثل الجزء الأكبر من مكافأة مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها المارد الأحمر من الدور الأول عقب التعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي.

ويحصل الأهلي من "فيفا" على 11 مليوناً و500 ألف دولار، مُقسّمة إلى 9 ملايين و500 ألف دولار مكافأة المشاركة فى مونديال الأندية بنظامه الجديد، بجانب مليوني دولار نظير التعادل في مباراتي إنتر ميامي وبورتو.

ويتبقى للأهلي مبلغ 3 ملايين و100 ألف دولار سيحصل عليه من "فيفا" بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية التي تستمر منافساتها حتى 13 يوليو المقبل، لكن بعد خصم نسبة الضرائب المفروضة على الـ32 نادياً الذين شاركوا فى البطولة حسب الأنظمة الضريبية الأمريكية المعمول بها هناك.

وتعاقد الأهلي مع أحد المكاتب التي تعمل في هذا المجال من أجل تقديم أوراق ومستندات تُقلل من نسبة الضرائب المفروضة على الأهلي، والتي تتراوح بين 21 إلى 30%، ويترقب مسئولو القلعة الحمراء انتهاء هذه العملية لمعرفة المبلغ الذي سيتم دفعه للضرائب الأمريكية حتى يتسلّم النادي باقي مستحقاته من "فيفا".

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.