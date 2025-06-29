شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحصل على توقيع لاعب الحدود لـ3 مواسم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حصل مسئولو المقاولون العرب على توقيع محمود أبو جودة لاعب حرس الحدود لمدة 3 مواسم، خلال الميركاتو الجاري، استعداداً للموسم القادم، وعاد المقاولون العرب إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين، ليظهر فى الموسم المقبل برفقة الكبار مدافعاً عن تاريخه الممتد بين الأندية المصرية المتوجة بالألقاب.

ويرجع تأسيس نادي المقاولون العرب إلى الثلث الأخير من القرن العشرين، وتحديداً عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في هذا الحين.

استطاع المقاولون أن يثبت أقدامه بين الكبار فى وقت كانت فيه المنافسة على أشدها، ولم يكتف ذئاب الجبل بالظهور المشرف بل حصدوا الألقاب وصنعوا الأمجاد فى الكرة المصرية، واستحوذوا على ثلاثة ألقاب قارية وضعتهم فى المركز الثالث بعد الأهلى والزمالك كأكثر الأندية المصرية التى توجت بالألقاب القارية.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به المقاولون العرب إلى عام 1982 عندما فاز ببطولة الدوري المصري، أما أول لقب أفريقي فيرجع أيضا إلى عام 1982 عندما فاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس.

وقدم نادي المقاولون أيضاً العديد من النجوم واللاعبين الذين برزوا على الساحة الأفريقية والعالمية وأبرزهم (كريم عبد الرزاق _ أنطوان بيل _ جون أوتاكا _ إسماعيل ديفان _ سمير كمونة _ على شحاتة _ محمد صلاح _ عبد الستار صبري _ محمد النني) وغيرهم.