شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيكهام شارك مع الأهلى بالمونديال دون الاتفاق على المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير على العلاقة الطيبة التى تجمع النادى الأهلى ونظيره سيراميكا، على غرار ما حدث فى ملف انضمام أحمد رمضان بيكهام للفريق الأحمر مؤخرا.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على المقابل المادى لضم اللاعب للأهلى، بالرغم من الحصول على الاستغناء الخاص به.

ونال أحمد رمضان بيكهام ، لاعب الأهلي، إشادة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق خلال المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية سواء فى المباريات أو التدريبات .

وأشار شوبير إلى أن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لا يمتلك عروض للرحيل عن الفريق السماوى حتى الآن.