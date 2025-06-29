شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح بعض مسئولي نادى الزمالك إمكانية خوض فريق الكرة تدريباته الجماعية بداية من الموسم المقبل على ملعب منفصل عن مقر النادى في ميت عقبة، من أجل فرض حالة من السرية على التدريبات، وعدم كشف الفريق أمام الجميع، مثلما يحدث فى ملعب حلمى زامورا، ما يتسبب في خروج اللاعبين عن التركيز وإفشاء أسراره بسهولة.

وتدرس إدارة الكرة بالزمالك هذا المقترح كما يتم دراسة كيفية تطبيقه على أرض الواقع، والملعب الذى ستقام عليه التدريبات فيما بعد، قبل اتخاذ قرارًا رسميًا في الأمر.

في سياق مختلف، يواصل نادي الزمالك التحرك بخطوات محسوبة وسرية تامة فى ملف المدير الفني الجديد الذى يخلف أيمن الرمادى، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي المقبل، في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب الأوراق بالشكل الأمثل بعد موسم شهد العديد من التحديات.

ويُدير الملف بشكل مباشر جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد للنادي، بالتنسيق الكامل مع حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة، وسط اتفاق على ضرورة اختيار اسم قوي يمتلك رؤية فنية واضحة وخبرة قارية تُناسب طموحات الزمالك المحلية والأفريقية.

رغم تداول عدة أسماء داخل الأوساط الإعلامية، يبقى البلجيكي يانيك فيريرا من أبرز المرشحين لتولي المهمة، إلا أن الإدارة ترفض تأكيد أو نفي أي اسم، وتُفضل فرض حالة من السرية المطلقة على المفاوضات حتى يتم حسم الملف بشكل رسمي.

وأكد مصدر داخل النادي أن المدير الفني الجديد سيكون أجنبيًا بنسبة 100%، وتم قطع شوط كبير فى المفاوضات معه، ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء كافة التفاصيل التعاقدية.