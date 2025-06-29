مونديال الأندية: فلامنغو يمثل اختبارا بمستوى دوري الأبطال بحسب كومباني

الرياص - اسماء السيد - Miami Gardens (الولايات المتحدة) : تمثّل مواجهة فلامنغو البرازيلي الأحد في ثمن نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، اختبارا "بمستوى دوري أبطال أوروبا" وفقا لما قال البلجيكي فنسان كومباني مدرب بايرن ميونيخ الألماني.

وسيلتقي بايرن، بطل أوروبا ست مرات، مع فلامنغو الفائز بكوبا ليبرتادوريس ثلاث مرات، على ملعب "هارد روك" في ميامي، في مباراة يتأهل الفائز فيها إلى ربع النهائي.

وقال كومباني مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي السابق في موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لبايرن "فلامنغو فريق كبير يجمع بين الانضباط التكتيكي والندية، ولمسة واضحة من الإبداع والبراعة البرازيلية".

وأضاف "أغلب فرق دوري الأبطال عالية المستوى تدافع ككتلة واحدة، وفلامنغو يمتلك هذا الانضباط. لهذا أرى هذه المواجهة كمباراة من أعلى طراز أوروبي وبمستوى دوري أبطال أوروبا".

وتابع "لفلامنغو هيكل واضح وانضباط ضروري لأي فريق كبير. هم يدافعون كوحدة واحدة ويملكون القدرة على خلق فرص خطيرة بالكرة".

ويخوض بايرن المباراة بعد خسارته في آخر لقاء بدور المجموعات أمام بنفيكا البرتغالي 0 1، بعدما لعب بتشكيلة ضعيفة. لكن فوزيه السابقين على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني ضمنا له التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وعلى الرغم من أن الفرق البرازيلية أثبتت في هذه المسابقة قدرتها على مقارعة الأندية الأوروبية، يرى كومباني أن هناك لمسات من البراعة التقليدية للبرازيل ما زالت حاضرة.

قال "عندما نفكر في كرة القدم البرازيلية، نفكر في الإبداع، أشياء يفعلها اللاعبون على أرض الملعب لا نستطيع أحيانا حتى تخيلها".

وعلى الجانب الآخر، فإن مدرب فلامنغو فيليبي لويس الذي يبلغ 39 عاًا فقط ككومباني، والمدافع السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني وتشلسي الإنكليزي، يبدو أنه درس خصمه جيدا.

قال "لم ألعب معه (كومباني) من قبل، ولا أعرفه شخصيا، لكنني أعرف مسيرته وشخصيته المميزة. لقد درست فريقه كثيرا من الناحية التكتيكية، حتى في بيرنلي (الإنكليزي) العام الماضي كانت لديه أفكار مثيرة للاهتمام".

وتابع "هذا العام، خصوصا في بدايته مع بايرن، شاهدت الكثير من مبارياته. لديه مفاهيم فنية مميزة جدا. كما قلت من قبل، أحاول أن أتعلم من الأفضل. وبايرن كان مرجعا للكثير منا هذا الموسم. سنحت لي الفرصة لمتابعة العديد من مبارياته".

وقد يتمكن كومباني من الاستعانة مجددا بالدولي جمال موسيالا الذي غاب عن مباراة بنفيكا بعد إصابة تعرّض لها أمام بوكا.