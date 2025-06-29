مونديال الأندية: تشلسي يغلب بنفيكا بعد 4 ساعات ونصف من بداية مواجهتهما

الرياص - اسماء السيد - تشارلستون، كارولاينا الجنوبية (الولايات المتحدة) : ضرب تشلسي الإنكليزي موعدا مع بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، إثر فوزه على بنفيكا البرتغالي 4 1 بعد التمديد على ملعب بانك أوف أميريكا في مدينة شارلوت ضمن ثمن النهائي، في مباراة امتدت إلى أكثر من أربع ساعات ونصف بسبب التوقف.

وسجل القائد ريس جيمس هدف التقدم لتشلسي من ركلة حرة مباشرة (64) وعادل المخضرم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا النتيجة من ركلة جزاء (90+5) قبل أن يخطف البديل الفرنسي كريستوفر نكونكو الثاني للفريق الإنكليزي (108) ويؤكد البرتغالي بيدرو نيتو (115) والبديل كيرنان ديوسبيري هول الفوز (117).

وسيلعب تشلسي مباراته المقبلة مع بالميراس الفائز على مواطنه بوتافوغو 1 0 بعد التمديد، في الرابع من تموز/يوليو على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا.

وامتدت المباراة إلى أربع ساعات و38 دقيقة، بسبب توقفها لساعة ونصف كإجراء احترازي وقائي بسبب خطر حدوث عاصفة رعدية، مع امتدادها إلى شوطين إضافيين وتوقفات عدة خلال المباراة.

وكرّس تشلسي تفوقه التاريخي على بنفيكا، بتحقيقه فوزه الرابع عليه، والأول منذ لقائهما الأخير في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2013 حين توّج الـ"بلوز" باللقب.

وكانت هذه المباراة الأخيرة لدي ماريا بقميص بنفيكا، حيث سيعود ابن الـ37 عاما إلى ناديه الأم روزاريو سنترال لختام مسيرته.

بعد 19 دقيقة على انطلاق الشوط الأول، حرَم المدافع الشاب لبنفيكا أنتونيو سيلفا، ظهير تشلسي مارك كوكوريال من التسجيل حين أبعد تسديدته برأسه من على خط المرمى.

وجرّب كول بالمر من خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته كانت سهلة بين يدي الحارس الأوكراني أناتولي تروبين (34).

وتصدى تروبين ببراعة لتسديدة قريبة من كوكوريا (38).

وحاول الإكوادوري مويسيس كايسيدو من مسافة قريبة لكن تسديدته مرت قريبة من القائم الأيمن للمرمى (49).

ومن ركلة حرة مباشرة، فعلها جيمس أخيرا وأطلق كرة قوية نحو الزاوية اليمنى للحارس الذي كان يقف في المكان عينه لكن لم يتمكن من إبعاد الكرة في الوقت المناسب (64).

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 85 كإجراء وقائي بسبب خطر حدوث عاصفة رعدية، الأمر الذي أزعج عددا من اللاعبين.

وبعد توقف دام أكثر من ساعة ونصف، عاد اللاعبون وعدد قليل من المشجعين إلى الملعب لاستكمال الدقائق الأخيرة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبنفيكا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، إثر لمسة يد على البديل الفرنسي مالو غوستو بعد رأسية من الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي (90+2).

وانبرى المخضرم دي ماريا لتنفيذ الركلة بنجاح محتفلا مع زملائه بالتعادل المتأخر (90+5).

وبعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين، تلقى بنفيكا ضربة بطرد البديل الأرجنتيني الشاب جيانلوكا بريستيانو ببطاقة صفراء ثانية إثر تدخله على على ليفي كولويل (92).

وحاول التركي البديل كريم أكتوركوغلو مباغتة تشلسي بهجمة مرتدة لكن تسديدته كانت سهلة بين يدي الإسباني روبرت سانشيس (97)، ورد عليها غوستا بعدها بثوان بتسديدة مشابهة بين يدي تروبين.

وكاد بالمر يفعلها بتسديدة قريبة تصدى لها تروبين، انتقلت إلى هجمة مرتدة بقيادة دي ماريا الذي حاول بدوره بتصويبة سهلة أمسكها سانشيس (104).

وأعاد البديل نكونكو التقدم لتشلسي بعد تسديدة من كايسيدو تصدى لها تروبين لكنها مرّت بين قدميه بطيئة نحو المرمى، فحاول أوتامندي إبعادها لكنها ارتطمت بالفرنسي الذي تابعها في المرمى (108).