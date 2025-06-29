بطولة إنكلترا: تشلسي يتوصل إلى اتفاق لضم غيتينز من دورتموند (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : يستعد تشلسي الإنكليزي بطل مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم لتعزيز خط هجومه بضم الجناح جايمي غيتينز، بعد التوصل إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا لتقارير صحافية السبت.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الناديين اللذين يشاركان حاليا في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، توصلا إلى اتفاق بشأن الصفقة.

ومن المتوقع أن يدفع تشلسي ما يصل إلى 65 مليون يورو (76 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ 20 عاما الذي سبق له أن تدرّب في أكاديمية تشلسي خلال شبابه.

وكان غيتينز انتقل لاحقا إلى أكاديمية مانشستر سيتي، قبل أن يوقّع مع دورتموند في عام 2022.

وخاض جناح المنتخب الإنكليزي تحت 21 عاما، 107 مباريات بقميص الفريق الألماني، سجل خلالها 17 هدفا، من بينها 12 هدفا في الدوري ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

وكان تشلسي يبحث عن تعزيزات في مركز الجناح، بعد أن رفض التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد جايدون سانشو بشكل دائم عقب انتهاء فترة إعارته إلى ستامفورد بريدج.

ولا يزال الأوكراني ميخايلو مودريك موقوفا مؤقتا من قبل الاتحاد الإنكليزي بعد فشله في اجتياز فحص للمنشطات.

وسيمثّل غيتينز رابع صفقة يبرمها تشلسي هذا الصيف، بعد المهاجم ليام ديلاب ولاعب الوسط البرتغالي داريو إيسوغو والمدافع الفرنسي مامادو سار.