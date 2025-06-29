شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يصعد العناصر المميزة من الناشئين لتدريبات غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، تصعيد أفضل العناصر في قطاع الناشئين خلال التدريبات الجماعية حالياً استعداداً لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويتواجد فى قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة بعض العناصر الجيدة على رأسهم المدافع محمد نبيه والمهاجم عاطف الحكيم.

وكان مسئولو غزل المحلة قد أعلنوا تعيين علاء عبد العال مديراً فنياً للفريق الأول استعدادًا لانطلاق مباريات الدورى المصرى الموسم المقبل.

ويأتي الجهاز المعاون له كالتالى: محمد عدلي مدرب عام، محمود صبحي مدرب، عبد الرحمن فهمي مدرب، محمود فتحي مدرب حراس مرمى، حنفي عبد المقصود معد بدني، أحمد عبد الرزاق محلل أداء، أحمد سيد إصابات ملاعب وتأهيل.