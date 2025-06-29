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كشف طبى وقياسات بدنية للاعبي مودرن سبورت قبل انطلاق فترة الإعداد

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كشف طبى وقياسات بدنية للاعبي مودرن سبورت قبل انطلاق فترة الإعداد

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القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق مودرن سبورت للكشف الطبي وبعض القياسات البدنية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك قبل خوض منافسات الموسم المقبل للاطمئنان على سلامتهم.

وكان اجتماع مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق مودرن سبورت مع لاعبين الفريق قبل بدء الاستعداد للموسم المقبل والحديث معهم.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

وكان فريق مودرن سبورت أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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