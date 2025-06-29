مونديال الأندية: إنريكي يعتبر المواجهة مع لاعبيه السابقين "مختلفة وخاصة"

الرياص - اسماء السيد - اتلانتا (الولايات المتحدة) : اعتبر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي أن المباراة بمواجهة لاعبيه السابقين على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي الأحد في أتلانتا، ستكون "مختلفة وخاصة" في ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم.

وقال إنريكي الذي سبق أن درب ميسي، مع الإسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكتيس والأوروغوياني لويس سواريس في برشلونة الإسباني، إنه "من الناحية العاطفية، ستكون مباراة مختلفة وخاصة. من الجميل رؤية هؤلاء اللاعبين مجددا، فهُم أصدقاء. ستكون لحظات خاصة قبل المباراة وبعدها، لكننا محترفون ونعلم أننا يجب أن نلعب، من المهم أن نحافظ على التركيز ونُعدّ المباراة جيدا".

وتحدث إنريكي عن ميسي المتوج بلقب كأس العالم 2022 في المؤتمر الصحافي قائلا "عرفت ميسي في أفضل مستوياته، وهذا المستوى استمر من 10 إلى 15 عاما، إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأضاف "رأينا مدى استمراريته وقدرته على اللعب كل ثلاثة أيام. أتيحت لي فرصة الفوز بكل شيء كمدرب لبرشلونة، واستفدت من وجوده لثلاث سنوات وقرابة 200 حصة تدريبية إذا لم تخني الحسابات".

وتابع مدرب منتخب إسبانيا السابق "رأيته يتألّق، واكتشفت أنه من نوع مختلف من خلال قدرته على التحكم وتحركاته، فهو يُسهّل ما يعجز الآخرون عن فعله. كانت تجربة مثيرة وكلنا نحتفظ بذكرى جميلة عنها".

ورد الإسباني على سؤال ما إذا يمكن أن يدربه مجددا قائلا "يسعدني ذلك! من الرائع أن نتشارك لحظات معا، قبل المباراة أو بعدها. حتى وإن وُجد بعض التوتر (في الماضي)، لأن إخراج لاعب من منطقة راحته لا يكون مريحا دائما، فقد عشنا لحظات شديدة القوة. سيكون من الرائع رؤية لاعبيّ السابقين غدا".

وأكد إنريكي أن مهاجم الفريق عثمان ديمبيليه "شارك في التدريبات طوال الأسبوع واندمج بشكل جيد. لا أحب المخاطرة بلاعبيّ، أيّا كان اللاعب أو الظرف، وخصوصا مع ديمبيليه. من المهم اتخاذ الاحتياطات".