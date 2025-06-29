الامارات | العاجل: الصافرة الأجنبية قلصت الاعتراضات في «دورينا» رغم الكلفة العالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» أن دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، الذي أسدل الستار على منافساته أخيراً، شهد مشاركة 11 حكماً أجنبياً في إدارة المباريات، ليصل بذلك عدد قضاة الملاعب الذين وجدوا في الدوري خلال المواسم الأربعة الأخيرة إلى 39 حكماً أجنبياً، منهم أربعة حكام في موسم 2021 -2022، وستة في موسم 2022-2023، وكان موسم 2023-2024 الأكثر ظهوراً للصافرة الأجنبية بـ18 حكماً، فيما سجل موسم 2024-2025 ظهور 11 حكماً.

وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي دفعت مقابل الاستعانة بالصافرة الأجنبية في أربعة مواسم ستة ملايين و630 ألف درهم، في وقت كان آخر ظهور للحكم الأجنبي في الدوري المنصرم خلال مباراة الجزيرة والشارقة، ضمن الجولة 16 التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقادها الحكم الروماني ستيفان كوفاكس.

من جهته، قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، لـ«الإمارات اليوم»: «إن استمرار وجود التحكيم الأجنبي في دوري أدنوك للمحترفين خلال أربعة مواسم متتالية منذ موسم 2021 -2022 وحتى الموسم الماضي، دليل على أن هناك نجاحات لوجود الصافرة الأجنبية في الدوري المحلي، وأتوقع استمرار الاستعانة بالتحكيم الأجنبي خلال المواسم المقبلة».

وأوضح: «أبرز الإيجابيات من وراء استمرار التحكيم الأجنبي في الدوري المحلي تمثّل في استقطاب نخبة من أفضل قضاة الملاعب على مستوى العالم، ما انعكس إيجاباً على إدارة المباريات بمستوى تحكيمي مميز، والتقليل من الأخطاء التحكيمية، إضافة إلى استفادة قضاة الملاعب المحليين، لاسيما الصاعدين منهم، من وجود نخبة حكام العالم وهم يديرون مباريات في الدوري المحلي، بجانب أن وجود التحكيم الأجنبي أسهم في تراجع الاحتجاجات والاعتراضات على القرارات التحكيمية من قبل اللاعبين داخل الملعب ودكة الاحتياط للاعبين والأجهزة الفنية للفرق». وتابع: «كما أن تعاقد لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم مع حكام فيديو أجانب للمشاركة في إدارة مباريات دوري المحترفين، ساعد كثيراً في إدارة المباريات».

في المقابل، رصد العاجل سلبيات الصافرة الأجنبية، قائلاً إنها: «تحرم بعض قضاة الملاعب المحليين من إدارة المباريات، لاسيما القوية، بجانب الكلفة المالية العالية التي تبلغ 170 ألف درهم لاستقطاب طاقم تحكيم أجنبي للمباراة الواحدة».

وأضاف: «معظم قضاة الملاعب الذين تمت الاستعانة بهم في الفترة الماضية هم أفضل الحكام على مستوى العالم، بينهم من قاد مباريات في نهائيات كأس العالم، ونهائيات دوري أبطال أوروبا، وكذلك قادوا مباريات في الدوريات القوية، مثل الدوريات الإيطالية والإسبانية والفرنسية، وغيرها».

وأسدل الستار أخيراً على منافسات دوري أدنوك للمحترفين الذي فاز بلقبه شباب الأهلي بعدما جمع 63 نقطة، وحل الشارقة في المركز الثاني بـ51 نقطة.

وأكمل العاجل: «بالتأكيد هناك استفادة كبيرة لقضاة الملاعب المحليين الصاعدين في الدوري المحلي من وجود مجموعة من أفضل قضاة الملاعب على مستوى العالم، إذ تتمثل الاستفادة منهم في كيفية التعامل مع اللاعبين، ومع الحالات التحكيمية الجدلية، وكذلك مع دكة البدلاء، ومع حكم الفيديو، لذلك فإن كل هذه الأمور تعد من إيجابيات التحكيم الأجنبي في الدوري المحلي».

وختم العاجل: «على الرغم من بعض التحفظات على وجود بعض الحكام الأجانب في الدوري المحلي، فإن 80% من حكام الفيديو الأجانب الذين تعاقد معهم اتحاد الكرة أخيراً للمشاركة في إدارة المباريات كان لهم دور مميز بالمساعدة في إنجاح إدارة المباريات، والتقليل من ردود الأفعال على القرارات التحكيمية، سواء داخل الملعب أم خارجه».

إيجابيات الصافرة الأجنبية

. التقليل من الأخطاء التحكيمية.

. استفادة قضاة الملاعب المحليين لاسيما الصاعدين من وجود نخبة حكام العالم.

. تراجع الاحتجاجات والاعتراضات على القرارات التحكيمية.

. حكام الفيديو الأجانب ساعدوا كثيراً في نجاح المباريات.

سلبيات الصافرة الأجنبية

. حرمان بعض قضاة الملاعب المحليين من إدارة المباريات.

. الكلفة المالية العالية (170 ألف درهم) لاستقطاب طاقم تحكيم أجنبي للمباراة الواحدة.

. 39 حكماً أجنبياً أداروا مباريات دوري أدنوك للمحترفين خلال المواسم الأربعة الأخيرة.