الامارات | ميدان الذيد يخطف الأنظار بمنافسات مثيرة في سباق «سن الفطامين» للهجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، أمس، منافسات مثيرة ضمن سباق «سن الفطامين» لهجن أبناء القبائل، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتضمنت المنافسات 18 شوطاً، منها ثمانية أشواط لأهل الذيد (مشتركات)، وستة أشواط مفتوح، وأربعة أشواط صعوب لمسافة 1500 متر، وذلك بحضور رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، عبدالله الكتبي، وجموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن.

ووفق نتائج المراكز الأولى في السباق، فقد فاز بالشوط الأول «الشبابية» لعبدالله سالم خصوني بزمن قدره 2:07:91 (أفضل توقيت)، ونال الشوط الثاني «مخوف» لعبدالله سعيد بن غرير الكتبي، والشوط الثالث «الشاهينية» لراشد مهير سعيد الكتبي، والشوط الرابع «مشعل» لحامد عبيد الطنيجي، والشوط الخامس «عوايد» لسالم علي عبيد الكتبي، والشوط السادس «شاهين» لراشد سعيد الراشدي، والشوط السابع «الحذرة» لطارش علي بخيت المسافري، والشوط الثامن «رايق» لعبدالله سعيد الكتبي.

وفازت بالشوط التاسع «الشاهينية» لحربي سليم حربي العامري، والشوط الـ10 «شاهين» لجمعة محمد نهيل الغفلي، والشوط الـ11 «الشاهينية» لمحمد عوض مهيمير، والشوط الـ12 «شاهين» لخميس سالم القايدي، والشوط الـ13 «الشاهينية» لحربي سليم العامري، والشوط الـ14 «شاهين» لحربي سليم العامري.

وفي أشواط الصعوب، فازت بالشوط الـ15 «ممدوحة» لأحمد سالم سيف الجابري، والشوط الـ16 «معاهد» لعبدالله سعيد الكتبي، والشوط الـ17 «الدوحة» لعبدالله حمد الكتبي، والشوط الـ18 «مظبوط» لعبدالله حمد محمد الكتبي.

من جهته، أكد رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، عبدالله الكتبي، أن «رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسباق سن الفطامين، أسهمت في تقديم نموذج فريد في الاحتفاء بالتراث الوطني الأصيل، وتعميقه في نفوس الأجيال المقبلة، للمحافظة على رياضة الآباء والأجداد. وأصبحت منافسات سن الفطامين بمثابة عيد للملاك والمضمرين، وكرنفالاً احتفالياً استثنائياً يجمع أهل الهجن من جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، في ميدان الذيد صباح السبت من كل أسبوع».