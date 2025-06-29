الامارات | راشد عبدالرحمن: نتائج العين في كأس العالم للأندية سببها غياب الأداء الجماعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد لاعب المنتخب الوطني السابق، راشد عبدالرحمن، على أن غياب الأداء الجماعي كان سبباً مباشراً في أداء ونتائج فريق العين، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا، وودّعها «الزعيم» منذ الدور الأول بعدما تعرض لخسارتين ثقيلتين أمام يوفنتوس الإيطالي 0-5، ومانشستر سيتي الإنجليزي 0-6، قبل أن يحقق الفوز على الوداد المغربي 2-1.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هذه النتائج لم تكن متوقعة قبل خوض المباريات قياساً بالصفقات النوعية التي أبرمها النادي قبل انطلاق البطولة العالمية، لكن لها أسبابها، إذ طغى الأداء الفردي على الجماعي، لعدم تمكّن المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش من توفير الانسجام المطلوب بين عناصر الفريق قبل خوض المباريات، لقصر فترة الإعداد بين ختام الموسم المنصرم من دوري أدنوك للمحترفين، وإتمام التعاقدات مع اللاعبين الجدد، حيث لم يسعفه الزمن لخلق التفاهم الفني المطلوب».

وأضاف: «لا يمكن تحميل المدرب كامل المسؤولية عن النتائج الثقيلة التي تعرض لها العين، ولا يمكن في الوقت نفسه، القول إن الفريق أضاع فرصاً كثيرة أمام المرمى خلال الهجمات التي سنحت له، لكون كرة القدم منظومة متكاملة».

وأوضح أن «عناصر الفريق من اللاعبين المنضمين للعين مميزة ومعروفة على المستوى الأوروبي وبقيمة سوقية عالية، لكن ذلك لم يكن كافياً مع غياب الانسجام والاعتماد على الأداء الفردي، ولو أن هذه الصفقات كانت مبكرة، أو قبل فترة كافية للاستعداد لكأس العالم للأندية، لكان للفريق رأي آخر في البطولة».

وأشار راشد عبدالرحمن إلى أن «الاستقرار الفني يعد من أهم عناصر تقديم المردود الفني العالي والنتائج الجيدة، وهذا الأمر كان غائباً - إلى حد ما - عن صفوف العين، بينما نجد أن الهلال السعودي لعب بالفريق نفسه الذي شارك في بطولة الدوري المحلي، مع إضافة لاعبين فقط، لكنه قدّم أداء عالي المستوى أمام فرق عالمية كبيرة بقيمة ريال مدريد، وأتمنى أن يواصل ممثل الكرة السعودية والعربية طريقه الناجح في البطولة على الرغم من صعوبة المهمة أمام مانشستر سيتي في الدور الثاني (5:00 من فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت الإمارات)».

وكان الهلال الفريق الوحيد بين الأندية العربية المشاركة في العرس العالمي الذي تمكّن من التأهل إلى دور الـ16، فيما ودّع العين والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي البطولة من دور المجموعات.

وأضاف راشد عبدالرحمن أن «القيمة العالية لمجموع جوائز البطولة البالغة مليار دولار، عزز طموح الفرق المشاركة للفوز وجعلها تستعد بشكل قوي، ما أسهم في رفع المستوى الفني للمباريات». وختم: «العين فريق كبير بكل المقاييس ولطالما أسعدنا في كثير من البطولات القارية، كونه ممثلاً للكرة الإماراتية، وآخرها كان فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا عام 2024، وبالتالي نحن متفائلون بقدرته على التعويض في الاستحقاقات المقبلة محلياً وقارياً».

نتائج العين في مونديال الأندية

• الخسارة أمام يوفنتوس 0-5

• الخسارة أمام مانشستر سيتي 0-6

• الفوز على الوداد 2-1

. لا يمكن تحميل المدرب كامل المسؤولية عن النتائج الثقيلة التي تعرض لها العين.