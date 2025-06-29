شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد: بدء فترة الإعداد الإثنين.. وملف الصفقات بيد سامى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عمر رئيس اللجنة الفنية بنادي الاتحاد السكندري أن لجنة الكرة بالنادي بالاتفاق مع أحمد سامي المدير الفني، حددت يوم الإثنين المقبل، موعدا لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين منذ نهاية الموسم الماضي.

وقال عمر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفريق لم يحسم أيا من الأمور التي تخص الفريق، سواء الصفقات الجديدة أو اللاعبين الراحلين، انتظارا لحسمها من قِبَل أحمد سامي المدير الفني، والذي تم تفوضيه من قِبَل لجنة الكرة بتحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة.

وأضاف، إن أحمد سامي لم يقدم احتياجاته الفنية من الصفقات الجديدة حتى الآن، ويترقب عقد جلسة مع المدير الفني من أجل الاتفاق على اللاعبين المطلوبين والمراكز التي تحتاج للتدعيم في صفوف زعيم الثغر.

وأكد رئيس لجنة الكرة بنادي الاتحاد أن ما يثار عن اهتمام نادي الاتحاد بضم بعض اللاعبين غير صحيح، حيث لم يتم الاتفاق أو معرفة احتياجات المدير الفني حتى الآن، فكيف يفكر النادي في التفاوض مع لاعبين أو رحيل البعض من اللاعبين الحاليين بدون حسم الأمر من قبل أحمد سامي؟