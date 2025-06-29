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محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية"

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  • محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية" 1/10
  • محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية" 2/10
  • محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية" 3/10
  • محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية" 4/10
  • محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية" 5/10
  • محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية" 6/10
  • محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية" 7/10
  • محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية" 8/10
  • محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية" 9/10
  • محمد شيحة يحصل على درجة الدكتوراة فى "المحاسبة عن الاستثمارات البشرية فى المنشآت الرياضية" 10/10

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيي

الأحد، 29 يونيو 2025 01:27 ص

حصل محمد شيحة نائب رئيس الإسماعيلى السابق، على درجة الدكتوراة في المحاسبة عن الاستثمارات البشرية في المنشآت الرياضية، بهدف تعددية مصادر تمويلها (دراسة ـ مقارنة) من كلية التجارة جامعة بورسعيد.

تشكلت لجنة الإشراف والمناقشة على رسالة الدكتوراة من الدكتور نبيل فهمى سلامة (مشرفًا ورئيساً)، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مناقشاً، والدكتور أحمد ذكى حسين مناقشاً والدكتورة نرمين على المر (مشرفاً).

رسالة دكتوراة محمد شيحة
رسالة دكتوراة محمد شيحة

شهدت مناقشة رسالة الدكتوراة حضور الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد عبد الرحمن عميد كلية التجارة ببورسعيد، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

 

 

شيحة والأسرة
شيحة والأسرة

 

رسالة دكتوراة محمد شيحة 3
رسالة دكتوراة محمد شيحة 3

 

محمد شيحة والاسرة
محمد شيحة والاسرة

 

رسالة دكتوراة محمد شيحة 2
رسالة دكتوراة محمد شيحة 2

 

محمد شيحة
محمد شيحة

 

شيحة وزوجته
شيحة وزوجته

 

محمد شيحة والدكتور أشرف صبحى
محمد شيحة والدكتور أشرف صبحى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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