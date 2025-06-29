شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي أنه تدخل في حسم صفقة محمد سيحا مع إدارة المقاولون العرب، فقط بناء على طلب من مسئولي النادي الأهلي، ولا يتدخل في ملف الصفقات بالنادي الأهلي إلا إذا طُلب منه ذلك.

وقال القيعي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت: "الناس ربطت بيني وبين التعامل مع تامر النحاس في الصفقات، على الرغم من أنه أكثر وكيل لاعبين اختلفت معه، ولكنه كان ذكي ولديه ميزة أنه لا يعود في اتفاقه".

وأضاف: "كنت حريصا على إنهاء الصفقات بأقل من الأسعار المتفق عليها وأتذكر عندما أنهيت صفقة مجدي طلبة من اليونان ناديه كان يطلب 50 ألف دولار، وسافرت ومعي 50 ألف دولار من الفئة الورقية 10 دولارات ونجحت في تخفيض المبلغ إلى 40 ألف دولار بعد التفاوض مع ناديه".

وتابع: "لست راضيا على نتائج الأهلي في كأس العالم ولكنني راض عن المجهود الذي تم بذله ولكنه لم يكن الأمثل، وذهبت ولم تكن في أفضل حالاتك، ولآخر يوم الأهلي واجه مشاكل، وأداؤنا كان يمنحنا نتائج أفضل في المونديال، ولعبت 4 أشواط ممتازين وشوطين نصف ونصف، وبينك وبين المجد كان ركلة الجزاء التي أهدرها تريزيجيه".

واستطرد: "هناك 4 ركلات جزاء غيرت مصير الأهلي، في السوبر الأفريقي وفي مباراة باتشوكا بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال وركلة جزاء إمام عاشور في مباراة بيراميدز وأخيرا ركلة جزاء تريزيجيه في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية، ولو فزنا في مباراة بيراميدز كنا سنتصدر ولن ندخل في دوامة الحسابات الأخرى والذكاء الاصطناعي وغيرها"، مشيرا: "يقول لك جدول الدوري تم بالذكاء الاصطناعي ولكن ما تم هو غباء اصطناعي".

وأردف: "لا بد من وضع معايير لأسعار الصفقات لأنها ستهدد مصير الأندية بما فيها النادي الأهلي، وأسعار الصفقات "تخض" ولا بد من التدخل لتقليلها".

وقال: "عمرو زكي صفقة هي أكثر صفقة كنت أتمنى انضمامها للأهلي، وكنا نتفاوض مع لوكوموتيف الروسي بشأن ضم عمرو زكي، وكنا اتفقنا على ضمه على سبيل افعارة مقابل 350 ألف دولار، ومندوب الأهلي في المطار أبلغني أن مسئولي الزمالك اصطحبوه في سيارة من المطار، واستفسر مني هل أتوجه خلفه لمراقبته، ولكنني طلبت منه عدم فعل ذلك ولو يرغب في الانضمام إلينا عليه أن يأتي لنا بنفسه".

وعن بيع وسام أبو علي؟، رد: "موقف صعب للغاية، وأتمنى لو رحل لا يكون بأقل من 15 مليون دولار، ولو رحل بأقل من ذلك سيصبح أمرا عاديا، ولدينا مشاكل في بعض المراكز في إفراز اللاعبين، وفيسنون ماييلي مهاجم جيد، ولكن لا يعوضه لأنه مختلف في أدائه عن ماييلي".

واختتم: "طموحي في الأهلي ألا أسمع بأقل من 10 ملايين لبيع أي لاعب داخل الأهلي وليس زيزو فقط، وأي لاعب يمكن تعويضه لو جاءك المال بشرط أن تجد قطعة الغيار الشبيهة له، ولو أستطيع تعويضه بـ6 ملايين وأحتفظ بـ4 ملايين للحفاظ على وضعي المالي سليماً، ولو أخذ المال من أجل صرفه فمن الأفضل الحفاظ على قوام قائمتي بدون تغيير".