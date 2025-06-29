شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: ننتظر قرار المحكمة الرياضية بشأن الدورى.. وكنا نحلم بالتتويج بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز ولاعب منتخب مصر السابق، إلى أن الجميع داخل بيراميدز كان يحلم بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا، وننتظر قرار المحكمة الرياضية في أزمة الدوري المصري.

وقال جدو، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن على قناة dmc: "الجميع داخل النادي كان يحلم بـ دوري أبطال إفريقيا، والكل كان عايزها".

وأضاف: "لأول مرة في التاريخ نادي يتوج بدوري أبطال أفريقيا وهو لم يحصل على الدوري في بلاده.. خسرنا 6 نقاط في مباراتي فاركو والبنك الأهلي كانت وراء التعثر في الدوري، ولو كنا كسبنا مباراة واحدة لحسمنا الدوري دون الدخول في أي قضايا.. ننتظر قرار المحكمة الرياضية، ويمكن ربنا يوفق والدوري يروح لنا".

وتابع: "نلعب في ملاعب الأهلي والزمالك مش بيلعبوا فيها وطلبنا تأجيل بعض الماتشات بسبب ضغط المباريات بدوري أبطال أفريقيا ولم يتم الاستجابة لنا".

واستطرد: "لم يكن هناك دعم لنادي بيراميدز من جانب رابطة الأندية، ولم يكتفوا بعدم دعم النادي، ولكنهم واصلوا التصريحات المستفزة ضد النادي، رغم إن اللي بيلعب نهائي إفريقيا ده فريق مصري".

وقال: "بيراميدز لن يستطيع الاقتراب من الأهلي والزمالك في الجماهيرية والإعلام، ولكن الحيادية مطلوبة بين كل الأندية".

واختتم جدو حديثه قائلا: "اللاعبين عندنا بدأوا يصدقوا أنهم يقدروا يحققوا بطولات وعندنا بطولات كتير جدا الفترة المقبلة".