شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 - 6 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث، على رأسها اقتراب كريم نيدفيد من الرحيل عن الأهلى، ومنافسة بين الأهلى والزمالك لخطف أسامة فيصل.

كريم نيدفيد يقترب من الرحيل عن الأهلى والانضمام للاتحاد السكندرى

اقترب كريم نيدفيد لاعب الأهلي من الانضمام إلى نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، رغم اهتمام نادي يراميكا بالتعاقد معه. مصر تحقق 3 ذهبيات جديدة فى اليوم الرابع ببطولة أفريقيا للسلاح بنيجيريا نجح لاعبو ولاعبات منتخب مصر للسلاح في مواصلة تألقهم ببطولة أفريقيا المقامة بمدينة لاجوس النيجيرية خلال الفترة من 25 وحتى 29 يونيو الجاري، بعدما نجحوا في إضافة 3 ميداليات ذهبية جديدة مع انطلاق منافسات الفرق لتستمر مصر في صدارة جدول الميداليات باجمالي 18 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و 5 فضيات و 5 برونزيات.

عمرو جمال يجدد تعاقده مع حرس الحدود لمدة موسمين

قام عمرو جمال مهاجم فريق حرس الحدود بتجديد تعاقده مع الفريق الساحلى لمدة موسمين قادمين قبل الاستعداد للموسم المقبل، وشارك مع حرس الحدود الموسم الماضى فى 15 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين. خضع لاعبو المنتخب الوطني تحت 17 عاما اليوم، السبت، لقياسات بدنية تحت إشراف الدكتور عمرو طه طبيب منتخب مصر، قبل انطلاق المعسكر، في إطار خطة إعداد المنتخب لمنافسات كأس العالم في قطر 2025. أعلن نادى مودرن سبورت ، برئاسة وليد دعبس، انضمام رشاد المتولى لاعب فريق بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق قبل إنطلاق منافسات الموسم المقبل. حضر كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري ، يرافقه نائبا رئيس النادي رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر، واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة، الاجتماع الموسع الذي عُقد ظهر اليوم السبت بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وأعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة ومسئولي شركة وادي النيل المنفذة للمشروع، وكذا مسئولي الكلية الفنية العسكرية استشاري المشروع. افتتح مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، اليوم، دورة الحصول على رخصة تقنية الفيديو المساعد VAR، فيما شارك أوسكار رويز رئيس اللجنة من خلال تطبيقات التواصل عبر الإنترنت. رسميا.. مودرن سبورت يعلن ضم رشاد المتولى من بتروجت

يترقب نادى سيريس السويدي الحصول على 10% من إجمالى صفقة بيع الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى، حال إتمام ملف انتقاله لأي نادٍ من العروض التى وصلته فى فترة الانتقالات الصيفية وفقاً للعقد المبرم مع المارد الأحمر.

تمسك مسئولو النادى الأهلى باستمرار السلوفينى جراديشار مهاجم الفريق فى الموسم الجديد، مع رفض مناقشة أي عروض تصل للاعب من أجل الرحيل أو حتى الإعارة.

قطع الزمالك الطريق على النادي الأهلي فى المفاوضات مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، حيث يتم التفاوض مع اللاعب وإدارة ناديه لضمه فى الميركاتو الصيفي الحالي.