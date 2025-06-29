شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض مناقشة أى عروض لرحيل زيزو بعد اهتمام قطبى تركيا بضمه والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مسئولو النادي الأهلي فكرة مناقشة أي عروض تخص أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد اهتمام قطبي الكرة التركية، فناربخشة وجالاتا سراي، بالتعاقد معه.

ويرفض الأهلي فكرة بيع زيزو لأي من الأندية الخارجية، باعتباره من الركائز الأساسية للفريق في الموسم المقبل، بعدما نجح في وضع بصمته مع الأهلي خلال مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وتعاقد الأهلي مع زيزو في الصيف الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي، ضمن التدعيمات القوية التي أبرمها الأهلي في الصيف الحالي.

على جانب آخر، تواجه صفقة النادي الأهلي مع الليبي علي يوسف مدافع الأفريقي التونسي بعض الصعوبات بسبب قائمة الأجانب في الأهلي، التي تضم خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

ولا يحق للأهلي ضم لاعب أجنبي جديد إلا حال الاستغناء عن أحد من اللاعبين الخمسة السابقين من أجل قيده بدلاً منه.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية وتم ترشيح المدافع الليبي الذي يلقى قبولاً داخل القلعة الحمراء بسبب قدراته الفنية العالية وخبراته الجيدة لكن عدم وجود مكان شاغر في القائمة يهدد بإتمام الصفقة.

وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء حول إمكانية استغناء الأهلي عن أشرف داري بسب كثرة الإصابات لكن إدارة القلعة الحمراء نفت هذه الأنباء.