شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى: السعيد لا غنى عنه في الزمالك.. وتريزيجيه "صفقة ثقيلة" تاهت فى أفراح زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى عمر الأيوبى مديرتحرير الخليج 365 ورئيس قطاع الرياضة،ان الزمالك بدأ في ترتيب الأوراق بقطاع الكرة مع تولى جون إدوارد المدير الرياضى الجديد المسئولية وأول المهام هي اختيارالمدير الفني الأجنبي ، وكذلك ابرام صفقات قوية تعالج الثغرات الواضحة في الفريق الأبيض.

وقال عمر الأيوبى في تصريحات مع الإعلامية أميرة أسامة في راديو أون سبورت ، أختيار جون إدوارد واجه بعض التحفظات لوجود كوادر إدارية بالقلعة البيضاء أبرزها خالد رفعت وشريف إسلام وغيرهم ، ولكن في النهاية مجلس الإدارة بالزمالك له رؤية وتعاقد مع جون إداورد ومنح كل الصلاحيات من اجل النجاح ، وحتى الان الكل يترقب البداية باختيار مدير فنى قوى يستطيع قيادة الزمالك للطريق الصحيح .

وأضاف مدير تحرير الخليج 365 أن الزمالك يحتاج ما لايقل عن 8 صفقات في مراكز الدفاع ووسط الملعب والجناحين الأيمن والأيسر ،خاصة وأن هناك عدد كبير من اللاعبين سيرحلون عن صفوف الفريق الأبيض أبرزهم محمد عاطف ومهاب ياسر وحسام أشرف ومصطفى الزنارى ، بينما مصير سيف الجزيرى لم يحسم حتى الان بالرحيل أو الاستمرار وربما يحسم أمره المدير الفني القادم .

ورفض الأيوبى نغمة أن هناك بعض اللاعبين أعمارهم السنية كبيرة ويجب رحيلهم مثل شيكابالا وعبد الله السعيد وعمر جابر، مؤكدا أن أي مدرب يريد تكوين فريق لازم يخطط لعمل توليفة من الاعمار المختلفة خبرات ومتوسطى العمر وشباب مع الصاعدين من قطاع الناشئين وأشار إلى أن عبد الله السعيد لاعب مهم في صفوف الزمالك لا غنى عنه ويجب التجديد له ، بينما شيكابالا ظروفه مختلفة حيث أكدت لجنة التخطيط أنه لاعب كبير وهو وحده الذى يمتلك قرار الاستمرار أو الأعتزال .



وعن النادى الأهلى كشف عمر الأيوبى ان الأحمر نجح في ابرام صفقات قوية في خطى الهجوم والوسط لكن مازال هناك اتجاها لتدعيمات جديدة في الدفاع والظهير الأيسر ، واشار الايوبى الى ان صفقة ترزيجيه ناجحة وثقيلة لكن الضجة الكبيرة حول ضم زيزو غطت على ترزيجيه .

وعن عروض الاحتراف لوسام أبو على مهاجم الاهلى ، قال مدير تحرير الخليج 365 أن وسام مهاجم متميز وتألقه فى مونديال الاندية جعله هدف لعدد م الاندية بامريكا والخليج ، والعروض بمبالغ مالية ضخمة تجاوزت الـ 6 ملايين دولار والاحمر سيوافق لو وصل عرض مالى مقابل 8 ملايين دولار ( مايقارب الـ 400 مليون جنيه) و سيتم استغلال قيمة الصفقة في ابرام صفقات بديلة ويعد أسامة فيصل مهاجم البنك الاهلى أبرز المرشحين لتعويض رحيل أبو على .