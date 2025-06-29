شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى مفاوضات متقدمة مع المصرى لشراء أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نظرائهم في نادي المصري، من أجل الحصول على خدمات أحمد عيد ظهير أيمن الفريق البورسعيدي، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم الجبهة اليمنى، في ظل تراجع مستوى محمد هاني وقرب انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى سيراميكا، وتلبية لرغبة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني في تدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأحمر.

وتواجه صفقة النادي الأهلي مع الليبي علي يوسف مدافع الأفريقي التونسي بعض الصعوبات، بسبب قائمة الأجانب في الأهلي، التي تضم خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

ولا يحق للأهلي ضم لاعب أجنبي جديد إلا حال الاستغناء عن أحد من اللاعبين الخمسة السابقين من أجل قيده بدلاً منه.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية وتم ترشيح المدافع الليبي الذي يلقى قبولاً داخل القلعة الحمراء بسبب قدراته الفنية العالية وخبراته الجيدة لكن عدم وجود مكان شاغر في القائمة يهدد بإتمام الصفقة.

وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء حول إمكانية استغناء الأهلي عن أشرف داري بسب كثرة الإصابات لكن إدارة القلعة الحمراء نفت هذه الأنباء.